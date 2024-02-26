Генерал ГУР Украины завербовал ЦРУ – NYT

Более десяти лет Соединенные Штаты Америки поддерживали секретное разведывательное партнерство с Украиной, которое теперь имеет решающее значение для обеих стран в противодействии агрессору России. Одним из тех, кто завербовал американское Центральное разведуправление для работы на украинцев, был бывший руководитель ГУР Минобороны генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.

Об этом написало издание The New York Times в публикации под названием "Шпионская война: как ЦРУ тайно помогает Украине бороться с Путиным", вышедшей 25 февраля. Расследователи заявили, что подробности этого партнерства, многие из которых раскрываются впервые, годами держатся в строжайшем секрете.

Смелый поступок генерала Кондратюка

Отмечается, что с войной на востоке Украины узкий круг сотрудников украинской разведки усердно обхаживал ЦРУ и постепенно стал жизненно важным для американцев. В 2015 году тогдашний глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Валерий Кондратюк прибыл на встречу с заместителем начальника резидентуры ЦРУ и без предупреждения передал стопку сверхсекретных файлов.

"В этой пачке были секреты Северного флота РФ, включая подробную информацию о новейших конструкциях атомных подводных лодках... Вскоре из его кабинета стали выходить сотрудники ЦРУ с рюкзаками, набитыми документами", – говорится в статье.

В своей публикации журналисты назвали его первым примером того, как личные связи, а не политические сдвиги углубят участие ЦРУ в Украине.

"Мы поняли, что нужно создать условия доверия", – сказал генерал Кондратюк.

Он знал, что ЦРУ ему нужно для укрепления своего агентства, а там считали, что генерал тоже сможет помочь Лэнгли (место расположения штаб-квартиры ЦРУ в штате Вирджиния. – Ред.). Ведь американцам было трудно вербовать шпионов внутри России, поскольку их кураторы находились под пристальным наблюдением. В то же время ЦРУ имело "красные линии", которые не помогли бы украинцам проводить наступательные летальные операции против своего врага.

О том, что Кондратюк был одним из украинских силовиков, который лично налаживал отношения с ЦРУ и постепенно стал жизненно важным для США, говорит и американский публицист украинского происхождения Юрий Швец. На своем YouTube-канале он сделал разбор статьи NYT и добавил многое от себя как бывший разведчик КДБ.

Действия Кондратюка он назвал поступком настоящего разведчика стратегического масштаба. По его мнению, не каждый пошел бы на такое, "99,9% пытались бы прикрыть себя", чтобы в случае чего сказать, что "это не он, ему приказали". Кондратюк же взял на себя ответственность и рискнул.

Но по мере углубления партнерства после 2016 года, говорят расследователи, украинские разведчики стали нетерпимы к тому, что они считали излишней осторожностью Вашингтона, и" начали организовывать убийства и другие смертоносные операции" по искоренению врага, что нарушало условия, на которые, по мнению Белого дома, согласились обе стороны. "Разъяренные официальные лица в Вашингтоне" пригрозили прекратить поддержку, но так и не сделали этого.

"Отношения становились все крепче и крепче, потому что обе стороны видели в этом ценность, а посольство США в Киеве – наша база там, операция за пределами Украины – стало лучшим источником информации, сигналов и всего остального о России. Мы не могли насытиться этим", – рассказал в комментарии изданию бывший высокопоставленный американский чиновник.

Угрозы сотрудничеству

Отмечается, что такое различие раздражало украинцев, "красные линии" американцев не дали им осуществить много секретных операций в тылу России и во временно оккупированном Крыму в ходе войны на востоке.

В годы правления в США Барака Обамы некоторые из его советников хотели закрыть программу ЦРУ, но в ведомстве убедили их, что это будет обречено на провал. В частности, учитывая то, что отношения начали давать разведывательную информацию о россиянах, поскольку ЦРУ расследовало российское вмешательство в американские выборы.

Позже реакция Вашингтона на одну из операций ГУР МО в Крыму стоила генералу Кондратюку должности. Но Украина не отступила.

В очередной раз в неловкое положение украинцев и их партнеров из ЦРУ поставило избрание президентом США Дональда Трампа в ноябре 2016. Однако сотрудничество удалось сохранить, а после прихода к власти Джо Байдена – вновь укрепить. Генерал Кирилл Буданов, возглавивший ГУР, сказал о партнерстве: "Оно только укрепилось. Оно росло систематически. Сотрудничество распространилось на дополнительные сферы и стало более масштабным". Позже была создана даже тайная коалиция нескольких стран против России, в которой украинские разведчики были важными членами. Партнерство стало ключевым в ходе полномасштабной войны РФ против Украины.

Аналитики NYT подытожили, что Кондратюк в свое время принял великолепное профессиональное решение, которое вылилось в создание разведывательного альянса двух стран.

С этим согласился экс-кагэбист Швец. По его словам, благодаря в том альянсу Украина превратилась в центр, жизненно необходимый США. С полномасштабным российским вторжением в Украину сети разведки обеих государств проникли в святую святых страны-агрессора РФ – на ядерные объекты. Но сегодня, говорит бывший разведчик, это сотрудничество рушится из-за паузы США в оказании Украине помощи.

"Учитывая, как два кремлевских карлика – один ядерный, второй кровавый – время от времени трясут ядерными причиндалами, эти шпионские сети сейчас становятся просто бесценными. Поэтому – ну как их можно лишить, сэкономив на этом какие-то жалкие $60 млрд", – поделился мнением Швец.

Справка

54-летний офицер спецслужб, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк из того поколения украинских силовиков, которые не пользуются соцсетями, не пишут большие посты и, возможно, раньше не догадывались, что пиар тоже может быть оружием.

После Революции достоинства он возглавлял Департамент контрразведки Службы безопасности Украины, а затем стал руководителем ГУР МО.

В 2016 году после того, как заместитель главы Администрации президента Андрей Таранов, занимавшийся координацией силовиков, случайно погиб во время отдыха, тогдашний президент Петр Порошенко перевел Кондратюка из ГУР на Банковую на должность Таранова.

После смены власти Кондратюк не исчез с радаров. В 2020 году нынешний президент Владимир Зеленский назначил его главой Службы внешней разведки. Однако на этой позиции тот долго не задержался: уже через год без особых пояснений и церемоний его попросили написать рапорт на увольнение.

В 2023 году Кондратюк дал обширное интервью украинскому СМИ, в котором подробно рассказал об угрозах ситуации на Запорожской атомной электростанции; о том, как российский диктатор Путин меняет стратегии из-за невозможности применить ядерное оружие, а также как в свое время россияне пытались вербовать политическое руководство Украины и т. д.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным NYT, Центральное разведывательное управление США поддерживает в Украине 12 секретных баз, расположенных вдоль границы с Россией. Тайные пункты помогают отслеживать действия российских вооруженных сил, прослушивать разговоры российских военных и собирать другую важную информацию.

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