В ГУР показали, как испепеляют вражеские гаубицы под Покровском. Видео

На Покровском направлении подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины использовало тяжелый дрон Nemesis для уничтожения вражеских гаубиц. В результате операции было сожжено 12 российских пушек, еще семь получили повреждения.

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Также под "горячий сброс" наших разведчиков попали позиции российских захватчиков. Были уничтожены их укрытия и места жительства, сообщили в пресс-службе ГУР.

"Один раз на Покровском направлении воины Управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины подняли в небо тяжелый дрон Nemesis и вылетели на охоту – уничтожили 12 вражеских орудий, еще семь повредили", – говорится в сообщении.

Что известно о тяжелом дроне Nemesis

Украинский тяжелый беспилотник Nemesis стал настоящим ужасом для врага на фронте. Этот дрон был разработан украинскими инженерами с нуля в 2022 году и быстро приобрел популярность благодаря своим мощным характеристикам и возможности вести боевые действия на больших расстояниях.

Преимуществом Nemesis является надежная связь через спутниковую систему Starlink, позволяющую управлять им даже на расстоянии тысячи или десяти тысяч километров от точки запуска. Это позволяет операторам, например из Киева, контролировать дрон, корректировать его действия, передавая точные координаты для выполнения боевых задач. На фронте военным достаточно подготовить боеприпасы и запустить беспилотник.

Дрон обладает впечатляющими техническими характеристиками: его максимальный радиус действия превышает 20 км, а расстояние между четырьмя моторами составляет более метра. Такие параметры обеспечивают стабильность в полете и эффективность во время выполнения миссий. Камера, установленная на дроне, позволяет четко фиксировать вражеские позиции даже в темное время суток благодаря вертикальному наблюдению.

Хотя россияне называют этот беспилотник "Баба-Яга", но этот термин касается не конкретной модели, а целой серии украинских дронов-бомберов, имеющих разные характеристики и типы боеприпасов. Их основное преимущество в том, что они вынуждают российскую технику отойти от передовых линий, что способствует расширению буферной зоны, в пределах которой вражеские танки и прочая техника не задерживаются.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в Донецкой области пилоты РУБпАК "Феникс" обезвредили танк и два зенитно-ракетных комплекса российских войск. Первый был уничтожен, а ЗРК – поражен.

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