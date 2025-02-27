Превратили в металлолом: на Донетчине операторы БПЛА поразили вражеский танк и два зенитно-ракетных комплекса. Видео

На фронте в Донецкой области пилоты РУБаК "Феникс" обезвредили танк и два зенитно-ракетных комплекса российских войск. Первый был уничтожен, а ЗРК – поражены.

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Об этом сообщили в оперативно-стратегическом командовании "Хортица". В Telegram-канале опубликовано видео от ГПСУ с уничтожением вражеской техники.

"Пилоты комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов Феникс бригады "Помста" результативно уничтожают пехоту, вооружение и бронетехнику", – говорится в подписи к кадрам.

В частности, на них видно, как FPV-дронами защитники уничтожили танк оккупантов. Кроме этого, поразили две российские "Стрелы" – зенитно-ракетные комплексы советского образца.

"Операторы ударных БПЛА отрабатывают по любой вражеской цели, которая появляется в поле зрения", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГПСУ показали работу дронщиков из РУБаК "Феникс" пограничной бригады "Помста". Там подчеркнули, что в руках украинских бойцов дроны превращаются в разрушительное оружие.

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