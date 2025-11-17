В ГУР раскрыли новые данные об иностранном оборудовании в российском производстве оружия

Главное управление разведки МО Украины обнародовало новые данные об иностранном оборудовании, используемом в российском производстве вооружения. В частности такое оборудование враг применяет в изготовлении унифицированных модулей планирования и коррекции (УМПК), ракет и артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР 17 ноября. В ведомстве отметили, что информацию о них собрали участники международного OSINT-хакатона, проведенного к первой годовщине работы портала War&Sanctions.

Что известно

Команды и независимые исследователи из Украины и других стран обнаружили станки Okuma (Япония) и Hision (КНР), задействованные в производстве универсальных модулей планирования и коррекции для авиабомб российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Также стало известно, что АО "ЦНИИ "Буревестник" производит стабилизаторы для минометных боеприпасов на вертикальном обрабатывающем центре Performa от тайваньской компании AKIRA SEIKI.

Кроме того, идентифицированы российские фирмы, которые уже после начала полномасштабного вторжения поставляли Воткинскому заводу, производящему ракеты "Искандер" и "Орешник", китайские станки KEDE и WMT, а также тайваньские фрезерные обрабатывающие центры ECOM VL-12i.

"Полученные данные уже используются для формирования санкционных инициатив и ограничения производственных мощностей российского ВПК", – говорится в сообщении.

