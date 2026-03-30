В ГУР рассказали, сколько наемников из Кубы было завербовано Россией на войну против Украины
В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что Россия могла завербовать ориентировочно 10-15 тысяч кубинских наемников для войны против Украины. Все они подписали контракт с российским военным ведомством.
Об этом заявил представитель ГУР Андрей Черняк. Его слова приводит спецпроект"Радио.Свобода", "Донбасс.Реалии".
Что известно
По мнению Черняка, Москве хватает собственного мобилизационного ресурса, однако Кремль больше заинтересован в геополитическом интересе, якобы Россия до сих пор имеет влияние на Кубу.
"Мы не рассматриваем кубинских наемников как какую-то отдельную военную силу, которая может повлиять на поле боя. В целом эта цифра может быть около 10, 12, 15 тысяч. Это небольшое количество людей, которых или обманом или еще какими-то другими путями заставили подписать контракт с ВС РФ и принять участие в боевых действиях", – говорит Черняк.
Как отмечается, что в начале текущего года вербовщики из Москвы начали распространять список стран, гражданам которых с этого года запрещено заключать контракты с ВС РФ.
В перечне фигурирует 36 стран, где преимущественно фигурируют африканские, арабские страны, а также Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Турция, Куба, Афганистан, Иран и Венесуэла.
Сколько погибло кубинцев на войне с Украиной
По данным проектов "Хочу жить" и "Хочу найти", иностранцев часто заманивают обманом в российскую армию. Им обещают работу без участия в боевых действиях, достойную зарплату и социальные гарантии, а на практике они оказываются на передовой и подвергаются опасности.
Среди погибших иностранцев известно о по меньшей мере 54 кубинцах, общее количество завербованных граждан Кубы может достигать от 5 до 20 тысяч.
Напомним, этому предшествовало предупреждение от украинских чиновников для американских законодателей о росте масштабов вербовки Россией кубинских наемников для боевых действий в Украине. Тогда было известно, что до 5000 кубинцев воюют вместе с россиянами против украинских войск.
Как сообщал OBOZ.UA, в Гаване неоднократно опровергали то, что граждане Кубы участвуют в войне на стороне РФ. В то же время там допустили, что граждане Кубы могут участвовать только по собственной инициативе.
