Американские дипломаты информируют страны ООН о том, что кубинское правительство активно поддерживает вторжение России в Украину. Известно, что до 5000 кубинцев воюют вместе с россиянами против наших Сил обороны.

Об этом говорится во внутренней телеграмме Государственного департамента США, с которой ознакомилось агентство Reuters. Администрация президента Дональда Трампа мобилизовала американских дипломатов для лоббирования против резолюции ООН, которая призывает Вашингтон отменить многолетнее эмбарго в отношении Кубы.

В несекретной телеграмме от 2 октября, направленной в десятки миссий США, американским дипломатам было приказано призвать правительства выступить против резолюции, которая не имеет обязательной силы и которую Генеральная Ассамблея ООН принимает год за годом, начиная с 1992 года.

Частично это делается путем распространения информации о поддержке Кубой и ее президентом Мигелем Диас-Канелем войны России в Украине.

"После Северной Кореи Куба является крупнейшим поставщиком иностранных войск для агрессии России, по оценкам, в Украине воюет от 1000 до 5000 кубинцев", – говорилось в телеграмме.

Представитель Государственного департамента отказался предоставить дополнительные детали о кубинских наемниках, но отметил, что Вашингтон осведомлен о сообщениях о том, что они воюют вместе с российскими войсками в Украине.

"Кубинский режим не смог защитить своих граждан от использования в качестве пешек в войне между Россией и Украиной", – заявил представитель.

В последние недели украинские чиновники предупреждали американских законодателей о росте масштабов вербовки Россией кубинских наемников для боевых действий в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады взяли в плен кубинца, который добровольно подписал контракт с российской армией. Сначала он работал на стройке, а потом захотел больше денег и пошел воевать против украинцев на стороне оккупантов.

