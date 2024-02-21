В ГУР рассказали, сколько военных РФ находятся на оккупированных территориях Украины

На оккупированных территориях Украины Россия в настоящее время удерживает около 470 тысяч оккупантов. Речь идет только о сухопутном компоненте, в указанное количество не входят авиация и военно-морской флот, которые также привлекаются для ведения войны против Украины.

Также усилена группировка вражеских войск на российско-украинской границе в пределах Белгородской, Курской и Брянской областей РФ. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Interfax-Украина.

Численность сухопутной компоненты оккупационных войск РФ на территории Украины, по его словам, в настоящее время достигает почти полумиллиона захватчиков.

"Если говорить о том, что изменилось за это время (за два года полномасштабной агрессии РФ. – Ред.) – это численность группировки, развернутой на нашей территории. В настоящее время сухопутный компонент, сухопутная часть группировки, расположенная на территории Украины, составляет около 470 тысяч военнослужащих. И это только сухопутный компонент, я не беру авиацию, не считаем сюда военно-морской флот, который тоже привлекается к проведению операций, к нанесению ударов", – подчеркнул представитель ГУР.

В то же время, добавил Скибицкий, увеличилось присутствие на оккупированных территориях войск Росгвардии: в начале полномасштабного вторжения на территорию нашего государства заходили лишь отдельные батальоны этой российской силовой структуры.

"На сегодняшний день на временно оккупированных территориях развернута группировка войск Росгвардии. Это почти 33 тысячи военнослужащих. Это те люди, которые обеспечивают деятельность оккупационных властей, охрану стратегических объектов и при необходимости могут выполнять задачи обороны именно на временно оккупированных территориях", – пояснил Скибицкий. .

Изменилась в течение двух лет полномасштабной агрессии России против Украины и ситуация на российско-украинской границе. Государство-агрессор развернуло в приграничных Белгородской, Курской и Брянской областях так называемые группировки прикрытия государственной границы РФ. На это Россия, по словам Скибицкого, пошла из-за опасений, что "мы будем более активны, будем проводить ответные действия на территории РФ".

"Возможно, это и необходимо: переносить войну на территорию России. Там они сосредоточили группировку около 30 тысяч военнослужащих. В последнее время они были тоже усилены подразделениями 116 бригады Росгвардии, которая была переброшена. Три батальона были переброшены из нашего Мариуполя на территорию Белгородской области. Как они тоже признают, для того чтобы обеспечить безопасность и проведение выборов вечно живого Путина. Это вот такие изменения, которые в основном произошли именно в численности сухопутного компонента", – продолжил представитель ГУР.

Фиксируются изменения и на море: через два года Украине удалось изолировать вражеский Черноморский флот и загнать его основные боевые корабли в Новороссийск. Оставаться в оккупированном Крыму после ряда успешных атак Сил обороны россияне просто боятся.

"В Севастополь они только могут заходить для пополнения боеприпасов, перезарядки или, если это необходимо, когда они выполняют боевое дежурство. А так вся активность Черноморского флота – у побережья Крыма или в восточной части Черного моря. Мы полностью обеспечили сегодня возможность контролировать в огневом плане, возможность наносить удары по Черноморскому флоту, если он будет заходить в северо-западную часть. И это нам дало возможность возобновить работу морского коридора", – отметил Скибицкий.

Он также напомнил, что значительную часть территорий, которые российским войскам удалось захватить в начале полномасштабного вторжения и которые агрессор планировал включить в свой состав, украинские воины освободили. Поэтому, считает представитель разведки, ко второй годовщине начала полномасштабной войны Украина подходит с весомым достижением: защитники нашего государства не дали России добиться стратегической цели агрессии и тем более – оккупировать всю Украину.

"Мы полностью разрушили планы, которые имела Россия в феврале 2022 года", – резюмировал представитель ГУР.

Напомним, ранее в военной разведке предостерегли, что на оккупированные территории Украины прибыли спецотряды из Кремля. Они будут "рисовать картинку" для российского диктатора Владимира Путина: в частности, будут курировать фальсификации и следить за работой избирательных комиссий во время так называемых "выборов президента" РФ.