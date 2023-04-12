В 'Гвардии наступления' будет создана девятая бригада 'Хартия' на базе подразделения, защищавшего Харьковщину

В "Гвардии наступления" появится новая, девятая бригада, которая будет называться "Хартия". Министерство внутренних дел уже получило десятки тысяч заявлений от добровольцев, готовых стать штурмовиками этой бригады.

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Об этом рассказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко в эфире национального телемарафона. Ее слова цитирует "Правительственный портал".

По словам Павличенко, учитывая огромное количество заявлений, было решено продлить набор и создать новую бригаду в "Гвардии наступления", составляющую Национальную гвардию Украины. Эта бригада станет девятой в составе "Гвардии наступления" и седьмой в Нацгвардии.

Набор в "Хартию" уже начали. Как отметила Екатерина Павличенко, уровень отбора кандидатов в "Гвардию наступления" достаточно высок, ведь в ряды бойцов набирают лучших и наиболее мотивированных.

Новая бригада будет формироваться на основе добровольческого подразделения "Хартия", возникшего в начале полномасштабного вторжения России. Добровольцы этого подразделения обороняли Харьковщину и одними из первых вышли на границу с Российской Федерацией во время контрнаступления ВСУ. Об этом рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук в комментарии "УП".

По словам полковника, у бойцов "Хартии" опыт боевых действий, уничтожали военную технику и пехоту врага. Они вели длительную оборону участка фронта в зоне ответственности (с. Русская Лозовая и с. Стельмаховка). Проводили аэроразведку и корректировку огня артиллерийских систем. После освобождения Харьковщины бойцы "Хартии" воевали в Бахмуте Донецкой области.

"Следует отметить, что для НГУ добровольческие подразделения и формирование на их основе боеспособных воинских частей – не ново. Это было характерно еще с 2014 года. И такие подразделения довольно неплохо себя показали в дальнейшем. Сейчас тренировки бойцов, отбираемых в "Гвардию наступления", происходит по стандартам НАТО - используется современная методика подготовки легкой пехоты", - рассказал Руслан Музычук.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодняшний день сформировано восемь бригад "Гвардии наступления". Бойцы этого формирования готовят для дальнейшей деоккупации территории Украины.

Ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что бойцы "Гвардии наступления" не будут выполнять тыловые задачи. Высококачественная подготовка будет ориентирована на роль в операциях на передовой.

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