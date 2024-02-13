В Харькове из-за российских обстрелов произошла масштабная утечка нефтепродуктов: в ОВА рассказали о последствиях

В результате удара российских оккупантов по Харькову, который произошел в ночь на 10 февраля, произошла утечка около трех тысяч тонн нефтепродуктов в окружающую среду. Над ликвидацией последствий работают профильные службы.

Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщили на официальном Telegram-канале Харьковской областной военной администрации. Как говорится в сообщении, по результатам предварительных исследований, нефтепродукты не попали в источники с питьевой водой.

В ОВА рассказали, что специалисты Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды на девяти объектах в регионе, а именно в реке Уды. Образцы передали в "Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем" для определения уровня загрязненности и наличия вредных веществ.

В регионе, как отметили в областной администрации, создали алгоритм действий по препятствованию продвижению вредных веществ по реке Уды, впадающей в реку Северский Донец.

Начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов отметил, что российскими оккупантами была атакована нефтебаза и произошла утечка топлива, была загрязнена большая территория.

"По предварительным данным, более 10 тысяч квадратных метров территории загрязнены из-за утечки топлива. Это и дизель, и бензин. По имеющейся информации, более 3800 тонн топлива хранилось на этой нефтебазе", – рассказал Болвинов.

Он добавил, что нефтепродукты также попали в реку Немышль.

Как известно, в результате атаки дронов на нефтебазу в Харькове в ночь на 10 февраля в частном секторе вблизи вспыхнул масштабный пожар. Дотла сгорели 15 частных домов. Эвакуировать удалось более полусотни человек. Семь человек погибли.

Как сообщал OBOZ.UA, во время пожара, вспыхнувшего в результате российского удара, Владимир Клубенко, владелец частного дома в Немышлянском районе Харькова, бегал по соседним домам и стучал в ворота, призывая жителей эвакуироваться. Его действия позволили спасти жизнь многим людям.

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