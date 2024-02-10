Могли сгореть заживо: харьковчанин спас соседей после удара РФ по нефтебазе. Фото героя

Во время пожара, вспыхнувшего в результате российского удара, Владимир Клубенко, владелец частного дома в Немышлянском районе Харькова, бегал по соседним домам и стучал в ворота, призывая жителей эвакуироваться. Его действия позволили спасти жизнь многим людям.

Об этом сообщает местное издание "МедиаПорт". Жена и дочь мужчины также успели спастись.

Владимир рассказал, что сгоревший дом строился с 1991 года.

"Сам строил, всю жизнь. Одна комната осталась, но жить там невозможно. Сгорел первый и второй этажи, крыши нет. Родительский дом тоже сгорел", – рассказывает мужчина.

Во время атаки "шахедами" сам Владимир находился на улице.

"Я парился в бане. Попарился, вышел. Тут слышу – удар, даже пошатнуло меня. И дым. Я вышел со двора, думаю, пойду посмотрю. Поднимаюсь вверх – второй удар. И пламя, журчание. Я не понял, что это поначалу. Но потом по запаху стало ясно. И пламя. Я возвращаюсь назад, бегом по дороге. Жене звоню, чтобы бегом из дома убегала. Пока я добежал, уже не смог зайти в мошонку. Мне пришлось обегать и перепрыгивать через забор", – сказал он.

По словам мужчины, потом он бежал по улице, стучал в ворота соседей и призвал их убегать.

"Я потом видел, что они выскочили. И последующие соседи тоже выскочили. Они потом меня спрашивают: так ты стучал? Я говорю: да. „Спасибо, что тарабанил, а то бы заживо сгорели". Выходит, не всех [спас]. Там и лежачий был, я бы не смог его никак вытащить… Я здесь чуть не задохнулся", – рассказал харьковчанин.

Его соседка Ольга Лагутина рассказала, что, когда пламя охватило улицу, они с мужем успели схватить только документы.

"Это хорошо, что Вовка потарабанил, иначе мы бы все сгорели! У него крайний дом. У него была рука обожжена. Я ему говорю: Вовка, спасибо! Спас", - сказала женщина.

Как сообщал OBOZ.UA:

- Вечером 9 февраля Россия в очередной раз атаковала Харьков и область "Шахедами". Под удар попала нефтебаза, вспыхнул сильный пожар, сгорело не менее 15 частных домов. В результате атаки погибли семь человек, среди которых семья с тремя детьми.

– Во время тревоги супруги с детьми пытались найти убежище в ванной и в коридоре, однако попали в огненную ловушку. Старшему ребенку было семь лет, средний – четыре, младшему – десять месяцев. Старший и младший были у мамы. А средний всегда бегал за отцом. Мужчина, вероятно, потерял сознание первого, и ребенок забился в угол кухни. Там мальчика и нашли. Мать держала двоих других детей в объятиях, рассказали в полиции. В другом охваченном огнем доме погибли супруги.

– Выживший во время атаки житель Харькова показал, как горел его дом. Муж потерял жилье, но сохранил жизнь благодаря бдительности и быстрой реакции.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ должна ответить за свои действия – террор не может оставаться безнаказанным.

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