В Харькове обнаружили тело еще одной жертвы удара РФ по жилому дому

В Харькове при разборе завалов дома спасатели обнаружили тело еще одной жертвы российского теракта. Таким образом в результате ракетного удара по жилой многоэтажке число жертв возросло до шести человек.

Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Об этом в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В на месте разрушенного подъезда жилого дома в результате проведения аварийно-изыскательских работ обнаружено и изъято 6 погибших. Сотрудники ГСЧС продолжают работать на месте происшествия.

Также известно, что около 25 человек получили травмы разной степени тяжести в результате ракетного удара. Среди пострадавших есть дети.

К ликвидации российского обстрела привлечены 70 спасателей и более 10 единиц аварийно-спасательной техники.

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 23:50 (30 мая), а в 00:15 (31 числа) оккупанты повторно запустили ракеты С300/С400. Враг снова применил тактику двойного удара.

Ранее сообщалось, что утром 31 мая Россия совершила ракетную атаку на Киев. Противовоздушная оборона сработала по вражеским целям, но из-за падения обломков вспыхнул пожар. Огонь повредил автомойку, СТО, склад.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 1 июня российская террористическая армия нанесла ракетные удары по Запорожью. Целью вражеской атаки стал объект энергетической инфраструктуры.

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