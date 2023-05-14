В Харькове после ранения умер волонтер Евгений Санин, эвакуировавший людей "дорогой жизни"

В больнице Харькова скончался 46-летний волонтер Евгений Санин, который занимался эвакуацией сограждан из прифронтовых областей. Он получил тяжелые ранения в ходе российского обстрела 13 апреля. Целый месяц врачи боролись за жизнь украинца, но это не помогло.

Видео дня

Как передает 24 канал, у Санина был поврежден кишечник, бедро, было много мелких ранений. 13 апреля 2023 года он вместе с другими волонтерами ехал в поселок городского типа Двуречная Харьковской области, чтобы забрать из опасной зоны семью с детьми. Колону накрыл вражеский огонь. Машина Санина ехала первой, поэтому большую часть удара взяла на себя.

В тяжелом состоянии мужчина попал в больницу. Лечился сначала в Купянске, потом в Харькове. Через некоторое время волонтер пришел в себя.

"Это был очень сильный, мужественный человек. Он максимально поддерживал свою жену, подбадривал своих коллег-волонтеров. На прощание с ним пришло, наверное, под тысячу людей, волонтеров из разных организаций", – рассказала телеканалу корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

До полномасштабного вторжения харьковчанин работал риелтером. Когда значительная часть региона еще была оккупирована, Санин с волонтерами эвакуировал украинцев по "дороге жизни" через Печенежскую дамбу. Тогда вывезти удалось более 20 тысяч человек.

Украинец также помогал с эвакуацией на Донбассе. Он с женой планировал усыновить ребенка, ставшего сиротой из-за развязанной Россией войны.

Знакомые Санина говорят, что он всегда был веселым, улыбался, хотя и понимал все риски своей работы.

Коллега Санина Кирилл Балашов отметил, что погибший никогда не был в стороне от проблем, старался помочь всем, кому может. "Это был наш добряк. Парень, всегда шутивший, присоединялся к юмору, присоединялся к помощи... Всегда был с нами, это была наша душа", – вспомнил волонтер.

Евгения похоронили в Харькове на кладбище №18 недалеко от Аллеи Героев, где покоятся украинские воины.

Как писал OBOZREVATEL:

– 9 мая в Донецкой области погиб 32-летний воин с Тернопольщины Андрей Панасюк. Дома его ждали жена и дети.

– В Харьковской области в боях против российских оккупантов погиб украинский военнослужащий Дмитрий Пивень. Боец 2000 года рождения родом из Волынской области получил несовместимое с жизнью ранение во время выполнения боевого задания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!