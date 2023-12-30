Войска РФ ударили по гостинице и жилому дому в центре Харькова: много раненых. Все детали

В Харькове около 19 часов субботы, 30 декабря, прогремела серия взрывов, когда в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Враг ударил по жилому дому и гостинице в центре города, также есть разрушения гражданской инфраструктуры. Предварительно известно о 21 пострадавшем, среди которых есть дети.

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Также ранение получил журналист из Великобритании. Мужчина сейчас находится в больнице, рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона. Со своей стороны, руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что один из ударов РФ разрушил детский сад.

"По предварительным данным, погибших нет. По состоянию на сейчас (21:51. – Ред.) известно о 19 пострадавших людях, из них десять госпитализированы. Среди них двое детей 14 и 16 лет. Также ранения получил иностранный гражданин. Преимущественно все пострадавшие в среднем и легком состоянии, одна женщина – в тяжелом", – рассказал он. Позже, по состоянию на 22:18 в Харьковской областной прокуратуре сообщили о 21 пострадавшем.

"Ранения получил советник по безопасности команды журналистов немецкого медиа – гражданин Великобритании. Девять пострадавших получили помощь на месте", – говорится в сообщении.

По словам Синегубова, попадание в отель Kharkiv Palace пришлось на 12-й этаж. После первых попаданий люди успели спуститься в укрытие, поэтому только два человека имеют легкие ранения.

У иностранного журналиста осколочные ранения грудной клетки. Также в гостинице была ранена женщина. Обоих госпитализировали, сказал "Суспільному" директор облцентра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения заявили, что вследствие ракетных обстрелов пострадали здания трех медучреждений в Харькове. Предварительно ни один из пациентов медучреждений и медперсонал больниц не пострадал.

"Стопроцентно можно сказать – было хаотическое нанесение ударов по городу. Без всякого прицеливания, с целью нанесения ущерба местному населению", – прокомментировал начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко изданию "ГвараМедиа".

Кроме центра Харькова, зафиксировано три попадания ракет РФ в Индустриальном районе. Все – в землю, сказал он "Суспільному". Вследствие этих ударов раненых нет.

При процессуальном руководстве Шевченковской и Киевской окружных прокуратур Харькова начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Отметим, по состоянию на 20:23 мэр Харькова сообщил о 14, а на 20:30 – 16 пострадавших. Позже количество раненых возросло до 17.

"Прилет в жилой дом в центре города. Серьезные разрушения, пожар. ...Есть еще разрушения гражданской инфраструктуры", – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов по состоянию на 19:44.

В свою очередь в полиции Харьковщины сообщали, что по предварительным данным, ранены четыре человека. На место прибыли все профильные службы: медики, спасатели и правоохранители. Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в 19:56 информировал о восьми пострадавших.

"На данный момент медики оказывают помощь 8 пострадавшим, все госпитализированы, 4 человека – состояние среднее, 4 – в легком состоянии. Оккупанты ударили по центральной части города Харькова. Есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта. Исключительно гражданская инфраструктура!" – говорится в сообщении.

На 20:05 информации о погибших нет, сказал "Суспільному" директор облцентра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта. По его словам, из одного из гражданских зданий в центре Харькова, в которое было попадание, медики забрали двоих раненых. Из жилого дома забрали нескольких человек, находившихся в во время взрывов поблизости, у них легкие ранения.

Со своей стороны, прокурор Харьковской области Александр Фильчаков подтвердил удар по гостинице в центральной части города. А Терехов рассказал, что первая ракета прилетела в гостиницу, вторая – в жилой дом также в центре.

Многие пострадавших, но, к счастью, все живы. Теперь будут расселять людей, заявил городской голова.

В 18:59 Терехов сообщил о первом взрыве, по состоянию на 19:04 их было уже по меньшей мере пять. По данным "Суспільного", в Харькове раздалось по меньшей мере шесть взрывов.

Со своей стороны Синегубов призвал жителей находиться в укрытиях из-за вражеских обстрелов.

"Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары!" – сообщил он по состоянию на 19:01.

Впоследствии Синегубов рассказал, что оккупанты нанесли более шести ударов, в частности, ударили по центральной части Харькова. В результате попаданий повреждение гражданской инфраструктуры. Профильные службы работают на местах попаданий, сообщил руководитель ОВА.

Воздушную тревогу на Харьковщине и в нескольких других областях объявили в 18:55. "Внимание! Полтавская, Харьковская, Сумская, Днепропетровская области – угроза применения баллистического вооружения!" – сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Россия массированно атаковала Харьков ночью и утром 29 декабря, во время масштабного обстрела Украины. Агрессор запустил по городу ракеты С-300, зафиксировано более 20 ударов. Погибли три человека, еще 13 были ранены. Из-за обстрела возникли проблемы с электроснабжением транспорта, временно на рейсы выходили троллейбусы на автономном ходу.

– Из-под завалов в Харькове спасатели достали мужчину, которого зажало из-за прилета ракеты. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести.

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