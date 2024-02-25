В Харькове раздались взрывы: оккупанты запустили баллистику

Российские оккупационные войска вечером в воскресенье, 25 февраля, ударили по Харьковскому району. В области и на окрестностях областного центра около 23:00 были слышны взрывы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале в Telegram. Также информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своей странице в соцсети.

Жителей Харькова и области призвали находиться в укрытиях. "В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!" – написал Терехов.

"Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары!" – говорится в сообщении Синегубова.

По данным мониторинговых каналов, в городе было слышно несколько взрывов. Глава ОВА позже уточнил, что армия РФ ударила ракетами С-300 с территории Белгорода по Харьковскому району.

"На данный момент информации о пострадавших не поступало. Осмотр мест прилетов продолжается", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 25 февраля российские оккупационные войска ударили по Днепру и пригороду ракетами и дронами-камикадзе Shahed. В результате атаки есть разрушение, по меньшей мере четыре человека получили ранения.