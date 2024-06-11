В Харькове скончался пострадавший от удара РФ, которого два часа вытаскивали из-под завалов

Утром 11 июня в больнице скончался пострадавший от российского авиаудара по Харькову. Мужчину два часа извлекали из-под завалов.

Тяжелые травмы не позволили спасти жизнь мужчины. Об этом в Telegram сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

После удара корректируемой авиабомбой по гражданской инфраструктуре в Харькове были зафиксированы существенные разрушения. Сотрудники ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь раненным.

Одного из пострадавших спасатели извлекали из-под завалов два часа. Человека госпитализировали, однако на следующий день он скончался.

"В больнице сегодня утром умер пострадавший от вчерашнего обстрела, тот самый, которого два часа наши спасатели извлекали из-под завалов. Соболезнование родным. Россия – государство-террорист", – написал Терехов.

Напомним, в Харькове вечерм 10 июня раздался взрыв. Войска РФ ударили по городу тремя КАБами, был прилет на окраине в районе жилой застройки. Вследствие обстрела пострадали восемь человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 июня армия РФ также ударила КАБом по Харькову. Под обстрелом оказался район частной жилой застройки, возник пожар. Повреждены несколько домов, однако тогда никто не пострадал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!