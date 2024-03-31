В Харькове слышали взрывы: оккупанты запустили баллистику

Российские войска днем 31 марта нанесли удары по Харькову баллистическими ракетами. В городе раздались взрывы.

Тревога на Харьковщине была объявлена в 16:07. "Внимание! Харьковская, Днепропетровская, Сумская, Полтавская, Херсонская, Николаевская области – угроза применения баллистического вооружения!" – сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 16:12 появились сообщения о взрыве в Харькове.

"Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары!" – призвал руководитель ОВА Олег Синегубов.

С аналогичным призывом к харьковчанам обратился и мэр города Игорь Терехов.

В 16:28 в Воздушных силах предупредили о пусках управляемых авиабомб (КАБ) тактической авиацией на Харьковщине. В областном центре сообщили о еще одном взрыве.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером войска России сбросили на Харьков КАБ, вследствие атаки пострадали два человека, был поврежден жилой дом в Шевченковском районе города.

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