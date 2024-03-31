Россияне сбросили КАБ на Харьков: Терехов назвал количество пострадавших

В результате удара российских оккупационных войск по Харькову вечером в субботу, 30 марта, возросло количество пострадавших. По состоянию на утро известно уже о двух раненых.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. Враг ударил по Шевченковскому району города управляемой авиаабомбой.

Российские террористы снова атаковали район жилой застройки. В результате обстрела был поврежден многоэтажный жилой дом – повреждены оконные стекла и конструктивные элементы. В близлежащей школе также вылетели окна.

Как сообщалось ранее, захватчики, вероятно, сбросили на город управляемую авиабомбу, модификацию Д-30СН. Снаряд разорвался возле большого жилого дома на 480 квартир, здание получило повреждение. На месте попадания работали профильные службы.

OBOZ.UA сообщал, что 27 марта российские оккупанты уже нанесли удары по Харькову бомбой УМПБ Д-30, попав в многоквартирные дома. В результате террористического обстрела жилого микрорайона в Шевченковском районе города есть погибший и раненые.

Управляемая бомба УМПБ Д-30СН сейчас явилась частым средством поражения со стороны россиян в ближней и средней зоне от линии боевого столкновения. Подробнее об этом новом виде вооружения читайте в нашем материале.

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