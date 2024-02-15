В Харькове защитнику Мариуполя, который 21 месяц находится в плену, пришла повестка от ТЦК: разгорелся скандал

В Харькове украинскому военнослужащему, старшему сержанту бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Степану Головко, принесли повестку от ТЦК. Однако защитник уже 21 месяц находится в российском плену, с тех пор как по приказу с другими бойцами вышел с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

О скандальной ситуации рассказала жена бойца, военнослужащая Анна Байда, в Facebook. Для всех, кто считает, что в этой ситуации нет ничего такого, женщина напомнила правила вручения повестки – лично и с подписями уполномоченных получателей и свидетелей.

"Интересно узнать, кем именно была подписана расписка о получении данной повестки?" – пишет Анна.

Ее возмутило также, что муж почти два года находится в плену, а районный ТЦК об этом не знает.

"Интересно, штраф в сумме 5100 грн выпишут?.. В ответ на мой звонок дежурный РТЦК мне, военнослужащей ВСУ, предложил взять отпуск и приехать в Харьков для решения этого вопроса. Напоминаю, почти два года плена – районный военкомат даже не знает, что человек на службе", – написала жена военного.

Степан Головко встал на защиту Украины еще в 2014 году. Был добровольцем в подразделении "Черные человечки", позже – официально оформленным в батальоне "Азов" и в конце концов – в ООСН "Азов" в/ч 3057 НГУ. С 5 мая 2014 года участвовал в боевых действиях, освобождал Мариуполь, был участником боев Павлополь-Широкинской наступательной операции, боев за Иловайск и Марьинку.

В ноябре 2021 года вернулся в ряды "Азова". С 17 мая 2022 года, уже 640 дней, находится в плену РФ, что подтверждено всеми документами.

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