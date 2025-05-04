В Харьковской области из-за обстрелов начались лесные пожары: фото с места

Российские войска 4 мая обстреливали Харьковщину. Под огнем вражеских реактивных систем залпового огня оказались лесные массивы Боровской громады Изюмского района.

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В результате обстрелов оккупантов вспыхнули лесные пожары общей площадью более 7 га. О последствиях атак войск РФ рассказали в ГСЧС.

В Харьковской области после вражеских обстрелов вспыхнули лесные пожары.

"Сегодня утром враг нанес удары реактивными системами залпового огня по лесным массивам Боровской громады Изюмского района. В результате обстрелов произошли пожары на территории Боровского лесничества на площади более 2 га и на территории Регионального ландшафтного парка Краснооскольского природно-заповедного фонда на площади более 5 га", – говорится в сообщении.

В общей сложности, добавили спасатели, на территории лесхозов Харьковской области продолжается ликвидация 11 пожаров. Пять из них связаны с вражескими обстрелами. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС. Задействованы пиротехнические расчеты, а также работники и техника лесхозов.

Напомним, ранее стало известно, что 4 мая в Изюме российский дрон попал в отделение "Новой почты", а в одном из сел Изюмского района горело учебное заведение и складское здание, частично разрушен сельсовет.

А в Сумской области под ударами армии России оказались два населенных пункта. Известно о погибшем мужчине и двух раненых женщинах.

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