Армия России снова атаковала мирных жителей Сумщины: есть жертва и раненые. Фото

Российские войска 4 мая продолжили обстрелы населенных пунктов Сумщины. Захватчики убили мужчину в Великой Писаревке и ранили двух женщин в Белополье.

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Повреждены жилые дома, электросеть и газопровод, Белополье частично обесточено. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Так, по его словам, под вражеской атакой 4 мая оказалась Великая Писаревка.

"Россияне ударили управляемыми авиабомбами по жилым улицам поселка. Погиб гражданский житель. Искренние соболезнования родным и близким", – отметил Григоров.

По Белополью россияне били из РСЗО.

"Повреждены дома мирных жителей, электросеть и газопровод. Две женщины обратились за медицинской помощью. Из-за обстрелов часть Белополья осталась без электричества. Энергетики уже работают над восстановлением питания", – рассказал начальник Сумской ОВА.

Напомним, в ночь на 4 мая Россия атаковала Киев "Шахедами". В результате атаки в городе вспыхнули дома и авто, пострадали люди.

Также ночью враг ударил по Черкассам: россияне повредили общежитие, пострадал человек.

А уже утром захватчики атаковали Марганец в Днепропетровской области. Там ранения получили трое гражданских.

Тем временем в Изюме на Харьковщине россияне попали в отделение "Новой почты", а в одном из сел района под ударами дронов оказались учебное заведение, складское здание и сельсовет.

Всего над Украиной ночью и утром сбили 69 "Шахедов", из-за атаки РФ пострадали пять областей.

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