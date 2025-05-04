В Изюме российский дрон попал в отделение 'Новой почты': фото последствий

Российские захватчики в ночь на 4 мая атаковали населенные пункты Изюмского района. В райцентре враг попал по отделению "Новой почты", также вспыхнул пожар в многоэтажке.

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А в одном из сел района горело учебное заведение и складское здание, частично разрушен сельсовет. О последствиях атаки сообщили в ГСЧС Украины.

В ГСЧС рассказали, что для ударов по населенным пунктам Изюмщины россияне использовали беспилотники. Фиксировались разрушения и пожары.

В частности, под ударом оказался Изюм.

"В Изюме в результате попадания БпЛА в здание почтового отделения возник пожар площадью 500 кв м. Загорелись дрова на открытой территории и балкон многоэтажного жилого дома", – перечислили в ГСЧС.

Также захватчики атаковали село Левковка Изюмского района. Там горело учебное заведение на площади 200 кв м, а также складское здание и трава на открытой территории. Кроме того, частично разрушено здание сельсовета.

"Предварительно – без жертв и пострадавших", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в ночь на 4 мая Россия атаковала Киев "Шахедами". В результате атаки в городе вспыхнули дома и авто, пострадали люди.

Также ночью враг ударил по Черкассам: россияне повредили общежитие, пострадал человек.

А уже утром захватчики атаковали Марганец в Днепропетровской области. Там ранения получили три гражданских.

Всего над Украиной ночью и утром сбили 69 "Шахедов", из-за атаки РФ пострадали пять областей.

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