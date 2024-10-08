В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию еще в двух населенных пунктах: всех обеспечат временным жильем

В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию для жителей еще в двух населенных пунктах. Речь идет о селах Изюмских и Богуславках.

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Это решение было принято в связи с постоянными обстрелами и угрозой безопасности на территории Боровской поселковой общины. Распоряжение об эвакуации подписал начальник Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный 7 октября 2024 года.

Он подчеркнул, что старосты округов должны провести разъяснительную работу среди местных жителей, объясняя риски их жизни.

"Учитывая постоянные обстрелы и ситуацию на территории Боровской поселковой общины, мы должны эвакуировать жителей этих населенных пунктов в кратчайшие сроки. Старости округов, на территории которых находятся указанные населенные пункты, обязаны провести разъяснительную работу по угрозе местных жителей. В то же время служба по делам детей Боровщины проводит постоянный мониторинг ситуации с семьями с детьми на территории общества", – отметил он.

Все подлежащие эвакуации получат временное жилье, а также гуманитарную, финансовую, медицинскую и психологическую поддержку. Дополнительно им будет предоставлена помощь в оформлении необходимых документов.

Процесс эвакуации в Харьковской области продолжается постоянно. Все желающие покинуть опасные районы могут обращаться на круглосуточную горячую линию по номеру: 0800339291.

Напомним, в Харьковской области продолжается эвакуация жителей прифронтовых населенных пунктов. С 9 сентября из Купянского района вывезли 200 детей с их семьями.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 августа в Купянском районе Харьковской области началась обязательная эвакуация населения. Соответствующее распоряжение Купянской районной военной администрации было подписано накануне, 9 августа.

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