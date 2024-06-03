В Харьковской области оккупанты пытали украинских военнопленных: омбудсмен обратился в ООН. Видео 18+

В воскресенье, 2 июня, в сети распространилось видео, на котором оккупанты в очередной раз издеваются над украинскими военнопленными. По данному факту омбудсмен Дмитро Лубинец уже обратился в ООН.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По предварительной информации, видео было снято на Харьковском направлении, где россияне пытаются вести наступательные действия.

На видео зафиксированы избиения, унижения, угрозы и имитация расстрела украинских военных, взятых в плен оккупантами.

"К сожалению, такое обращение с украинскими военнопленными – не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов", – отметил омбудсмен.

Он добавил, что такие действия – безусловное нарушение Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение. Поэтому этот случай должен быть зафиксирован как очередное доказательство нарушения международного гуманитарного права Российской Федерацией.

"Обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства. Это станет очередным дополнением доказательной базы для будущего трибунала над преступниками", – сообщил Лубинец.

Он еще раз подчеркнул, что Россия не соблюдает никаких правил ведения войны и совершенно не стесняется демонстрировать свои жестокие и античеловечные действия.

"Мир должен реагировать на это, чтобы привлечь страну-агрессора к ответственности, иначе право силы победит силу права", – подытожил омбудсмен.

Как уже выяснили в общественной организации OSINT-Пчелы, "главный герой" этого видео уроженец Санкт-Петербурга Алексей Киприн.

"Нацист, язычник, воевал вместе с садистом Мильчаковым в составе ДШРГ Русич", – отмечают аналитики сообщества.

Как сообщал OBOZ.UA

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– Освобожденная из российского плена 24-летняя следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк, рассказывая об "ужасе, называемом русским пленом", призналась, что думала о самоубийстве. Если молодая украинка когда-нибудь выложит свою жизненную историю, это будет один из лучших документов современной истории Украины. Одновременно это будет яркое свидетельство как российских военных преступлений, так и лжи и безразличия некоторых "уважаемых" международных организаций.

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