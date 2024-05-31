До слез: в ГНСУ показали, что пленение РФ сделало с украинскими Героями. Фото

В Украину 31 мая вернулись из вражеского плена более 70 украинских воинов. Не менее трети из спасенных военнослужащих имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность – в Госпогранслужбе показали ужасные последствия плена.

Среди уволенных бойцы ВСУ, НГУ, ГПСУ, защитники Мариуполя и острова Змеиный и охранявшие Чернобыльскую АЭС воины. В числе прочих семеро пограничников.

"Кадры, трогающие до слез… Кажется, вся Украина смотрит сейчас на эти лица, а каждый рядом пытается поддержать защитников, чем может. Новые вещи, душ, обед, эмоции от звонков родным и первые теплые объятия за долгое время плена" – так Госпогранслужба подписала фотографии с освобожденными военными.

Как сообщал OBOZ.UA, среди освобожденных защитников есть пять женщин. Шесть освобожденных – офицеры, 65 – представители рядового и сержантского состава. Среди них воины, попавшие в плен на Харьковском, Киевском, Херсонском, Донецком, Луганском, Запорожском и Сумском направлениях.

В Координационном штабе уточнили: освобождены из плена 37 представителей Вооруженных сил, в том числе 13 бойцов Военно-морских сил и двое представителей Воздушных сил. Также из плена вернулись 21 нацгвардеец, семь защитников-пограничников, шесть терробороновцов и четверо штатских украинок.

В частности, возвращаются 19 защитников острова Змеиный, 14 охранявших ЧАЭС военнослужащих, а также десять защитников Мариуполя. Также удалось освободить 29 сотрудников МВД Украины, среди которых и вышеупомянутые пограничники.

Таким образом, учитывая последних освобожденных пленных, Украина за время полномасштабной войны с Россией вернула домой уже 3210 находившихся во вражеском плену украинцев.

Также Украине удалось вернуть тела 212 погибших защитников. Они погибли в боях в Донецкой, Луганщине, Запорожье и Харьковщине, а некоторые из них находились на временно оккупированных территориях нашего государства.

Предыдущий обмен пленными состоялся 8 февраля 2024: тогда домой вернулись 100 украинских воинов из разных родов войск.