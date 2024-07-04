В Харьковской области проведут серьезную и независимую проверку оборонительных фортификаций: все детали

Национальный научный центр "Институт судебных экспертиз имени Бокариуса" проверит все фортификации третьей линии обороны в Харьковской области. Специалисты уже запланировали 200 независимых экспертиз, во время которых установят качество работ, проверят, полностью ли их выполнили, а также определят, были ли материалы для строительства закуплены по рыночным ценам. Только после того, как тот или иной объект получит положительное заключение, подрядчику выплатят бюджетные средства.

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Об этом сообщается на сайте Харьковской областной государственной администрации.

Такую независимую проверку инициировал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он отмечает, что сейчас большое количество компаний по заказу обладминистрации строит значительный объем оборонных сооружений. Именно поэтому он решил ввести "дополнительные механизмы контроля и надзора, чтобы быть уверенными, что подрядчики выполнили работы полностью по той стоимости, которая соответствует рыночной, и по качеству, которое должно отвечать всем нормативам".

"Для этого мы подписали меморандум с Институтом судебных экспертиз, который проверит каждый объект", - отметил Олег Синегубов. Он добавил, что меморандум согласован в рамках деятельности рабочей группы "Прозрачность и подотчетность".

Подписание такого меморандума – первый в Украине подобный опыт сотрудничества, отметил директор Института Сергей Тюленев.

"Перед тем, как закрывать акты и подписывать их, Харьковская областная военная администрация будет обращаться к нам для проведения комплексных экспертиз. После проведения экспертного исследования будем предоставлять результаты. Убеждены, что такое решение значительно усилит эффективность выполнения работ и обеспечит рациональное использование бюджетных средств", – отметил Сергей Тюленев.

Напомним, как ранее заявлял Олег Синегубов, Харьковская ОВА отвечает за строительство и укрепление третьей линии обороны, расположенной в 17-35 км. Там областная администрация постоянно увеличивает строительство мощных фортификаций. В частности, устанавливаются тетраэдры, противотанковые рвы, опорные пункты, блиндажи и невзрывные заграждения.

Такие укрепления уже высоко оценили военные, воюющие на Харьковском направлении. Недавно боец 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Ивана Сирко показал имеющиеся фортификации, в частности, долгосрочную огневую точку, выполненную из бетона надлежащей толщины. "Оборудован нормально. Все, что нужно, есть. Буржуйка. Снаружи обложен лесом. Кто говорит, что плохо сделано? Засыпан землей. Это лучшее, что было у нас", – говорит боец.