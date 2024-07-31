В Харьковской области спасатель приехал на вызов на руины собственного дома после обстрела: его жена погибла. Видео

Страна-агрессор не перестает убивать украинцев и ломать их жизнь. Сегодня, 31 июля, во время авиаатаки на село Горяное возле поселка Великий Бурлук Харьковской области был разрушен дом спасателя, а его жена убита.

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Об этом рассказали в ведомстве. Сотрудник ГСЧС был вынужден ехать на вызов в свой собственный дом. Его 10-летнего сына с ожоговыми травмами госпитализировали в медучреждение.

"Самое страшное для спасателей – ехать по вызову в свой собственный дом... К сожалению, это постигло пожарного ГСЧС Харьковщины: мужчина приехал тушить пожар после массированного авиационного обстрела поселка Великий Бурлук, а оказался на пепелище своего дома..." – говорится в сообщении.

Справка

КАБ-1500 – управляемая российская авиабомба массой 1500 кг и с лазерным/телевизионным самонаведением. Боеприпас способен пробить 3 метра железобетонных изделий или 20 метров земли.

Напомним: в среду, 31 июля, село Горяное возле поселка Великий Бурлук Купянского района Харьковской области утром содрогнулось от взрывов. Оккупационные войска запустили по населенному пункту авиабомбы. Есть жертва и ранен ребенок.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на рассвете 31 июля российские оккупанты обстреляли пригород Херсона с временно оккупированного левого берега. В результате атаки погиб 68-летний мужчина и пострадала 73-летняя женщина.

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