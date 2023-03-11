В Харьковской области во время вражеского артобстрела погиб 25-летний защитник со Львовщины

Защищая Украину, 10 марта погиб 25-летний воин Роман Яцына. Уроженец Дрогобыча Львовской области свой последний бой принял на Харьковщине.

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Жизнь воина оборвалась после вражеского артиллерийского обстрела, в котором он получил тяжелые ранения. О гибели Яцыны сообщает издание "Медіа Дрогобиччина".

"На войне погиб 25-летний дрогобычец Яцына Роман Андреевич. Во время вражеского артиллерийского обстрела получил ранение, несовместимое с жизнью. Погиб 10 марта в Купянском районе Харьковской области. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.

О Герое пока известно немного. Родился Роман Яцына в 1998 году в Дрогобыче. Защищал Украину в рядах 103-й отдельной бригады территориальной обороны, был стрелком.

Погиб Роман Яцына 10 марта вблизи села Табаевка Купянского района Харьковской области во время вражеского артиллерийского обстрела.

Домой молодой защитник возвращается на щите. О дате и времени прощания с Героем жителям Дрогобыча обещают сообщить позже.

Напомним, 10 марта в Киеве прощались с 27-летним Дмитрием Коцюбайло, который защищал Украину с 18-летнего возраста и довольно быстро стал практически легендой, воином, которым восхищались, которому подражали, верили и за которым шли в бой.

Он воевал с 2014 года, получал тяжелые ранения, постоянно рисковал жизнью – и каждый раз возвращался туда, где куется будущая украинская победа.

Однако тот, кто казался почти бессмертным, в конце концов принял свое последнее сражение с российскими захватчиками. 7 марта Дмитрий Коцюбайло погиб под Бахмутом. Погиб так же, как жил: не выпуская оружия из рук.

Почтить память погибшего Героя пришли тысячи людей. Также воздать ему последние почести пришли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.