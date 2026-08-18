В Херсоне боеприпас с вражеского дрона упал прямо в кроватку, где спал двухлетний мальчик. Фото

В Херсоне российский дрон атаковал частный дом в Центральном районе города. Боеприпас залетел через окно в комнату и упал в детскую кроватку, где спал двухлетний мальчик.

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К счастью, ребенок не пострадал. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Херсонской области.

"Один из беспилотников военные РФ направили на частный дом в Центральном районе города. Боеприпас с дрона залетел через окно в комнату и упал в детскую кроватку, в которой мирно спал двухлетний мальчик. Только чудом он не пострадал. Мать с сыном немедленно отправилась в расположенную неподалеку больницу. Угрозы их жизни, к счастью, нет.

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В настоящее время полицейские вместе с волонтерами помогают семье эвакуироваться в другой город. Правоохранители такжеизъяли боеприпас из детской кроватки и зафиксировали очередное военное преступление российской армии.

Правоохранители в очередной раз призывают семьи с детьми эвакуироваться из населенных пунктов, которые регулярно подвергаются вражеским атакам. Российские войска продолжают наносить удары по гражданскому населению, не останавливаясь ни перед какими преступлениями.

Напомним, в Херсоне в результате российской атакипогибла сотрудница Херсонского государственного университета Лилия Немыкина. Женщина находилась в собственном доме, когда по нему нанес удар российский беспилотник.

Как писал OBOZ.UA, 12 августа российские войска совершили массированную атаку на Херсон с использованием реактивных ракет "Шахед". В результате ударов в городе возникли пожары и зафиксированы разрушения, погибли двое детей, ещё десять человек получили ранения.

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