В Херсоне дрон атаковал авто с людьми: три человека получили ранения

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Херсона дроновыми атаками. Днем 16 ноября путинские войска целенаправленно атаковали гражданский автомобиль.

Вследствие атаки ранения получили трое мирных жителей. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Последствия обстрела

По информации ОВА, около 13:00 российские военные атаковали с дрона гражданский автомобиль в Херсоне. В результате вражеского удара 57-летняя женщина и 58-летний мужчина получили осколочные ранения, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медпомощи.

Позже стало известно, что до трех возросло количество пострадавших из-за удара российского дрона по автомобилю в Херсоне. В больницу обратился 51-летний мужчина, получивший взрывную травму и контузию. Пострадавший получает необходимую медпомощь.

Напомним, россияне продолжили атаковать Херсон и область: по гражданским оккупанты били с помощью артиллерии и дронов различных типов. Они убили на Херсонщине по меньшей мере трех человек.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия целенаправленно атаковала энергетические объекты в Одесской области. Несмотря на активную работу ПВО, ночью 16 ноября ударными беспилотниками снова были повреждены объекты энергетики.