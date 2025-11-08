В Херсоне российские военные атаковали дроном медучреждение в центре города. Фото

Российские оккупационные войска днем в субботу, 8 ноября, в очередной раз атаковали Херсон. Своим дроном захватчики ударили по медицинскому учреждению в центре города.

Об этом обстреле сообщила пресс-служба Херсонского горсовета. В Telegram-канале ГВА опубликованы фотографии последствий атаки.

"Около 14:00 российские террористы совершили дроновую атаку на одно из медучреждений в центральной части Херсона", – рассказали чиновники.

Есть разрушения: повреждено здание и две машины, выбито около полутора десятков окон. Пострадавших после этого удара не было, уточнили представители местной власти.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 29 октября российские войска ударили по детской больнице в Днепровском районе Херсона. Здание медучреждения претерпело значительные разрушения. Пострадали девять человек, в том числе четверо детей и трое медработников.

– 31 октября из-за обстрелов агрессора в Херсоне погибли два человека, более 10 получили травмы и ранения. В тот раз противник применил артиллерию.

