В Херсоне российский дрон залетел в окно дома и взорвался: есть раненые

В Херсоне в четыре утра в субботу, 19 июля, российский дрон залетел в окно частного дома и взорвался. Ранения получили двое мужчин.

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Об этом информировали в Херсонской областной военной администрации. Атака БПЛА была осуществлена в Корабельном районе города.

"Около четырех часов утра взорвался вражеский дрон, который залетел в окно частного дома. Вследствие чего пострадали мужчины, 28 и 34 лет", – говорится в сообщении.

В состоянии средней тяжести пострадавших доставили в больницу.

У них диагностированы взрывные и черепно-мозговые травмы. У одного из мужчин – осколочное ранение голени. Медики оказали необходимую помощь, сообщили в ОВА.

Как писал OBOZ.UA, накануне оккупанты атаковали дроном авто главного раввина Херсонщины Йосефа-Ицхака Вольфа. Мужчина и его семья чудом не пострадали, машина же вследствие прямого попадания получила повреждения.

9 июля в селе Правдино на Херсонщине российский дрон атаковал частный двор и убил годовалого малыша. Его бабушка получила ранения. ВСУ нашли и уничтожили убийц мальчика.

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