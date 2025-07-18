Было прямое попадание: оккупанты ударили дроном по автомобилю главного раввина Херсонщины. Видео

Российские оккупанты атаковали беспилотником автомобиль главного раввина Херсонщины Йосефа-Ицхака Вольфа. Мужчина и его семья чудом не пострадали.

Видео дня

Об этом вечером, 17 июля, сообщили в Telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины. В результате попадания дрона повреждено авто.

"Автомобиль главного раввина Херсона и области Йосефа-Ицхака Вольфа подвергся прямому попаданию дрона во время движения. В салоне находились сам раввин и члены его семьи. К счастью, все остались невредимыми. Машина серьезно повреждена спереди", – говорится в сообщении.

Что известно о Йосефе-Ицхоке Вольфе

Главный раввин Херсона и Херсонской области родился в 1972 году в городе Кирьят Малахи, Израиль. До 13 лет получал начальное религиозное образование в местном хедере, а затем продолжил обучение в ешивах городов Лод, Иерусалим и Кфар Хабад.

В 1991 году был направлен в США на обучение у Любавичного Ребе. Высшее духовное образование получил в "Раббиникл колледж оф Америка" в Бруклине, Нью-Йорк. В 1993 году получил раввинский сан (смиха) от верховного сефардского раввина Израиля Элиягу Бакши-Дорона. В том же году по поручению Любавичного Ребе он был направлен посланником в еврейскую общину Херсона.

В 1995 году Йосеф-Ицхок женился на Хае Йосфин. В 1998 году его избрали главным раввином Херсона и Херсонской области, а также председателем правления местной еврейской общины.

За годы своего служения он зарекомендовал себя как преданный духовный лидер, который существенно повлиял на развитие религиозной жизни и культурной среды еврейской общины Херсона.

Йосеф-Ицхок Вольф вместе с женой воспитывает одиннадцать детей – семь сыновей и четырех дочерей.

Напомним, 16 июля в Виннице вражеские дроны атаковали завод польской компании Barlinek. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал и подчеркнул, что удар был прицельным и осуществлен с трех направлений.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 18 июля Россия ударила беспилотниками по Павлоградскому району Днепропетровской области. В результате атаки погиб машинист электровоза, есть пострадавшие. Повреждения получило транспортное предприятие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!