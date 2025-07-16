В Виннице под российский удар попал завод польской компании Barlinek: Сикорский отреагировал

В Виннице российские дроны атаковали завод польской компании Barlinek. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что удар был прицельным и осуществлен с трех направлений.

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Об этом Сикорский сообщил на своей странице в соцсети X. По его словам, в результате российской атаки были ранены два человека, которые имеют тяжелые ожоги.

"Российские беспилотники ударили по заводу группы компаний Barlinek в Виннице. Директор завода только что сказал мне, что это было сделано намеренно, с трех направлений. Есть раненые, двое из них с тяжелыми ожогами. На месте происшествия работают украинские службы, в частности наше консульство", – пояснил дипломат.

Сикорский добавил, что преступная война российского диктатора Владимира Путина приближается к границам Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 июля российская оккупационная армия атаковала Винницу. Рано утром в городе были слышны взрывы, попадания зафиксированы в объекты гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие.

Жительница Винницкой области рассказала о моменте ночной вражеской атаки и показала последствия. По ее словам, сначала что-то гудело, а потом окно вылетело прямо к дивану, посыпалось стекло. Люди вышли во двор, где и увидели разрушение крыши и вообще жилья.

Также ночью под ударами оказался город Кривой Рог на Днепропетровщине. По нему россияне ударили ракетой и десятками дронов. Известно о пострадавшем и пожарах на местах попаданий.

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