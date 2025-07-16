'Посыпались стекла': жительница Винницкой области рассказала о моменте вражеской атаки и показала последствия. Видео

В ночь на 16 июля российские оккупанты ударными БПЛА атаковали Винницу, в результате чего зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры. Среди поврежденных зданий и помещение госпожи Валентины.

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Женщина рассказала о моменте атаки и показала последствия. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Спим, слышим – что-то гудит, что-то стреляет. Мы не дали этому значения. Затем окно вылетело прямо к нашему дивану, стекло посыпалось. Мы выбежали на улицу, дом и крышу побило. Они (россияне. – Ред.) разбили все, мы так старались, делали ремонт, вкладывали средства, а они все разрушили и разбили", – рассказала местная жительница.

Валентина не сдерживает слез, ведь провести старость планировала в опрятном доме, куда вкладывали деньги она и ее дети. В один миг "русский мир" все разрушил.

Напомним, в ночь на 16 июля российская оккупационная армия атаковала Винницу. Рано утром в городе были слышны взрывы, попадания зафиксированы в объекты гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие.

Также ночью под ударами оказался город Кривой Рог в Днепропетровской области. По нему россияне ударили ракетой и десятками дронов. Известно о пострадавшем и пожарах на местах попаданий.

Как писал OBOZ.UA, в Харькове прогремело 17 взрывов. Россияне попали в предприятие, там вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.

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