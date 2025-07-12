ВСУ отомстили оккупантам, которые убили годовалого мальчика на Херсонщине: в Генштабе раскрыли детали

9 июля в селе Правдиное Херсонской области российский ударный дрон "Молния" атаковал двор жилого дома. В результате этого погиб годовалый мальчик, его бабушка получила ранения.

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ВСУ отомстили за это кровавое преступление и уничтожили операторов дрона. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Украинские воины отомстили российским варварам, которые убили годовалого ребенка на Херсонщине", – говорится в сообщении.

Так, днем 9 июля российские террористы в очередной раз атаковали правобережье Херсонской области. Дима погиб прямо во дворе родного дома, а его бабушка получила серьезные травмы. Это преступление не осталось без ответа.

Силам обороны удалось определить маршрут вражеского дрона. Оказалось, что "Молнию" запустили из района временно оккупированной Голой Пристани. Благодаря оперативной работе украинских разведчиков удалось установить точную локацию операторов – пятиэтажный нежилой дом в самом городе.

В окна соответствующего этажа операторы ударных БпЛА Сил обороны Украины в четыре приема направили пять FPV-дронов. После этого из того дома больше не фиксировали ни одного запуска вражеских беспилотников.

"Наши воины отомстят каждому российскому подонку, который пришел сюда сеять смерть!" – отметили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 12 июля Украина отражала массированную воздушную атаку. По украинским городам, в частности на западе страны, враг запустил более 100 ударных БПЛА и крылатые ракеты

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