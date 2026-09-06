В Херсоне в результате вражеского обстрела погиб 24-летний парень: медики боролись до последнего

В Херсоне после российского обстрела Центрального района скончался 24-летний местный житель. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

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Об этом сообщили Херсонская областная государственная администрация и начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram. В ОГА сначала отметили, что в результате обстрела пострадал молодой парень, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу. Впоследствии Прокудин сообщил, что житель Херсона скончался.

По данным Херсонской ОГА, молодой человек получил взрывную травму в результате обстрела. Врачи до последнего боролись за жизнь 24-летнего мужчины, однако ранения оказались слишком тяжелыми.

Глава Херсонской областной администрации выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты с помощью беспилотника атаковали маршрутный автобус и легковой автомобиль в Центральном районе Херсона. В результате атаки погиб 47-летний мужчина, еще 12 человек получили травмы.

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