В Херсоне жертвой российских ударов стал лицей: фото последствий
Утром воскресенья, 5 февраля, российские оккупанты обстреляли лицей в Херсоне. На первом этаже двухэтажного учебного заведения возник пожар на площади около 100 кв.
Об этом сообщили в Telegram ГСЧС Украины, опубликовав фото последствий и работы спасателей, сделанные фотографами Константином и Владой Либеровыми. Отмечается, что оккупанты обстреляли город запрещенными международными конвенциями фосфорными боеприпасами.
К счастью, жертв и пострадавших нет. 14 спасателей с помощью 2 единиц техники оперативно ликвидировали пожар.
Напомним: это не единственное учебное заведение, которое 5 февраля стало целью российских захватчиков. Ракета оккупантов также попала в здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетова, в результате чего был ранен охранник учебного заведения. Заведению нанесены серьезные разрушения. По факту очередного нарушения Россией законов и обычаев ведения войны открыто уголовное производство.
Отметим, что в результате утренней атаки россиян на Херсонщину погиб молодой человек.
"Только что российские оккупанты атаковали центральную часть Херсона – попали в дом. От полученных ранений на месте погиб 20-летний мужчина", – сообщили в ОВА.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– в ночь на 3 февраля войска РФ совершили новый обстрел Херсона. Оккупанты попали в здание "Эпицентра", где вспыхнул склад с пиротехническими изделиями. Пожар сопровождался взрывами и фейерверками;
– войска РФ во время очередного обстрела Херсона попали в офис местного телеканала ВТВ Плюс, который сотрудничал с врагом после оккупации. Когда Силы обороны вытеснили захватчиков из города, телеканал прекратил свое существование.
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