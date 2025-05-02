В Херсонской области дрон упал во двор частного дома, погиб мужчина: подробности

Российские беспилотники продолжают терроризировать мирное население Херсонщины. В Бериславском районе 2 мая в результате взрыва вражеского дрона погиб 47-летний мужчина. Трагедия произошла в Саблуковке из-за падения российского БПЛА во двор частного дома.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram. По его информации, мужчина пытался спасти свой дом от взрыва.

Как рассказал председатель ОВА, вражеский беспилотник упал прямо во двор частного дома мирного местного жителя. Мужчина пытался вынести его за пределы своего домохозяйства, чтобы предотвратить повреждение жилья.

Однако дрон сдетонировал в его руках. Мужчина получил тяжелые ранения и, к сожалению, умер по дороге в больницу.

"В очередной раз призываю: не приближайтесь к подозрительным предметам и тем более не прикасайтесь к ним. Сразу сообщайте о таких находках спасателях или полиции", - подчеркнул Александр Прокудин.

В этот же день российские захватчики атаковали и сам Херсон. Вражеский удар потерпел один из жилых кварталов города.

В результате попадания боеприпасов загорелось четыре частных дома. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без пострадавших среди населения.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 апреля российские террористы нанесли авиационные удары по Херсону. Целью врага в очередной раз стали жилые многоэтажные дома, а также объекты социальной инфраструктуры. В результате обстрела среди мирных жителей есть пострадавшие.

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