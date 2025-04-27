Российская авиация снова нанесла удары по Херсону: повреждены две многоэтажки, есть раненые

Днем 27 апреля российская террористическая армия нанесла авиационные удары по Херсону. Целью врага в очередной раз стали жилые многоэтажные дома, а также объекты социальной инфраструктуры.

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Вследствие обстрела среди мирных жителей есть пострадавшие. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

По информации ОВА, в результате атаки повреждены две многоэтажки, частный дом, а также медицинское учреждение. В больницу доставили 82-летнюю женщину с минно-взрывной травмой.

Мониторинговые каналы сообщают, что россияне ударили по областному центру тремя управляемыми авиабомбами. Также Telegram-канал "Херсон: Non Fake" уточнил, что число пострадавших уже увеличилось до четырех человек. Информация о последствиях российского теракта уточняется.

Вражеская авиация нанесла удар по прибрежной зоне Днепровского района около 10:00 утра. После сброса КАБ в Херсоне фиксируется активность нескольких вражеских дронов, в том числе, на территории, которую россияне атаковали авиабомбами.

При этом путинские войска открыто угрожают нанести повторные удары, чтобы максимально увеличить число жертв. Россияне заявили, что будут обстреливать медиков, спасателей и всех остальных, кто участвует в ликвидации последствий атак по Херсону.

В городской военной администрации отметили, что вследствие обстрела в медицинском учреждении вылетели окна. Остальные последствия утренней атаки уточняются.

В Херсонской областной прокуратуре начали досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, утром 27 апреля 2025 года военнослужащие России атаковали Херсон, вследствие чего было зафиксировано попадание по гражданским объектам в Днепровском районе управляемыми авиационными бомбами.

Пока известно о четырех пострадавших гражданских. Информация уточняется. Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военнослужащими из России.

Напомним, в ночь на 27 апреля российская террористическая армия массированно атаковала Днепр дронами-камикадзе. Вследствие обстрела в семи многоэтажках выбило не менее 150 окон.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска атаковали ударными дронами Одесщину. В Одесском районе в результате атаки повреждены трехэтажный жилой дом и легковые автомобили.

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