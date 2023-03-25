В Херсонской области оккупанты пытают тех, кто не хочет брать паспорт РФ – ЦНС

Россияне угрожают украинцам на оккупированных территориях Херсона физической расправой за отказ получать паспорта РФ. Кое-где угрозы захватчики воплощают в жизнь: людей с проукраинскими взглядами подвергают пыткам в российских застенках.

Видео дня

Однако ни угрозы, ни издевательства не увеличивают количество украинцев, соглашающихся взять российский "аусвайс". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

В ЦНС рассказали, как на оккупированных частях Херсонщины захватчики с помощью угроз и пыток пытаются заставить местных жителей получать российские паспорта.

"Местное население временно оккупированных территорий продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Темпы выдачи российских паспортов слишком низки и оккупационные администрации получают системные выговоры от кремлевских кураторов. Следовательно, в населенных пунктах на временно оккупированных районах Херсона россияне издеваются над гражданским населением. За отказ от паспорта они угрожают "ямой". Неоднократно оккупанты проводили показательные наказания, мужчинам одевали мешок и бросали в окопы", – говорится в сообщении.

В ЦНС также рассказали, что особенно к "несговорчивым" захватчики применяют пытки. Истязают украинцев во временно оккупированном Геническе.

"Для давления на людей россияне используют пыточную в Геническе, где издеваются над местным населением. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местной оккупационной так называемой власти. Таким образом террористы заставляют население получить паспорт, во избежание расправы. Несмотря на это, жители продолжают сопротивляться и отказываются от российской бумажки", – рассказали в Центре национального сопротивления.

Ранее в ЦНС сообщили, что оккупационные администрации во временно оккупированном Крыму готовят планы эвакуацию своих сотрудников. Российские захватчики формируют списки работников "администраций", а также их семей, подлежащих первоочередной эвакуации. В городе Красноперекопске такие планы уже сформированы и утверждены. Следовательно, похоже, в Крыму далеко не все уверены, что "Россия там навсегда".

В то же время, на территории полуострова растут панические настроения. Значительная часть зашедшего на полуостров в 2014 году российского бизнеса выводит средства и готовится к эвакуации. Особенно это касается гостинично-ресторанного бизнеса, который понес убытки из-за провала сезона в прошлом году и вряд ли может рассчитывать на прибыль в этом году.

В то же время в населенных пунктах Крыма участились случаи вручения повесток, несмотря на заверения гауляйтеров о том, что массовой мобилизации на полуострове якобы не будет.