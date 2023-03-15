В оккупированном Крыму растут панические настроения, захватчики усиливают мобилизацию – ЦНС

Во временно оккупированном Крыму среди коллаборантов и приезжих россиян растут панические настроения. К тому же, так называемая "власть" усилила мобилизацию на полуострове.

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В разных городах временно оккупированного Крыма все чаще раздают повестки. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Несмотря на обещания, которые получил коллаборант Сергей Аксенов от правительства России, что в Крыму якобы не будет массовой мобилизации, количество повесток на улицах крымских городов растет. При этом среди россиян, которые после оккупации полуострова переселились в Крым и местных коллаборантов растут панические настроения.

В ЦНС отметили, что российский бизнес, который зашел на полуостров в 2014 году, выводит средства и готовится к эвакуации. Особенно это касается гостинично-ресторанного бизнеса, сезон которого провалился в прошлом году и, очевидно, не будет пользоваться спросом и в этом.

Также местное население в Крыму призвали сообщать о передвижении военной техники и личного состава российской оккупационной армии. Это предлагается делать через удобные приложения и мессенджеры. В частности, крымчанам предлагают использовать Telegram-бот сопротивления, СБУ или же форму на сайте ЦНС.

Напомним, во временно оккупированной украинской Ялте в Крыму на побережье захватчики начали строить защитные сооружения. Под видом "реконструкции" набережной там сооружают систему окопов, растянувшуюся на сотни километров.

Ранее сообщалось, что в Крыму усилилось партизанское движение. В разных населенных пунктах Крыма появляется все больше украинской символики и напоминаний для оккупантов, что их время подходит к концу.

При этом военнослужащие ВС России во временно оккупированном Крыму все больше паникуют из-за "бавовны" и на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ. Они начали эвакуировать свои семьи в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, показал возможный план контрнаступления Вооруженных сил Украины на временно оккупированный Крым. Он подчеркнул, что Украине для освобождения полуострова нужно дальнобойное вооружение.