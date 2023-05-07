В Херсонской области оккупанты за сутки убили шестеро мирных жителей

В Украине начались 438-е сутки вооруженного противостояния полномасштабному вторжению государства-агрессора России. За минувшие сутки, 6 мая, из-за агрессии кафиров погибли 6 человек.

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Об этом сообщил глава Херсонской военной администрации Прокудин Александр. Как сообщается, за последние сутки противник совершил 51 обстрел, выпустив в общей сложности 237 снарядов из тяжелой артиллерии, систем "Град", танков, беспилотных летательных аппаратов и авиации.

Город Херсон был обстрелян врагом 4 раза. Оккупанты попадали в жилые районы населенных пунктов области. В результате агрессии со стороны России погибли шесть человек, еще четверо получили ранения.

Также за минувшие сутки с деоккупированной территории области было эвакуировано 27 человек.

Ранее сообщалось, что в течение субботы, 6 мая, украинские военные подтвердили пять случаев ликвидации враждебных беспилотных подробных аппаратов. Отмечается, что ВС РФ активизировали работу БПЛА разных типов по всей линии фронта.

Напомним, что в Херсонской области ВСУ "поджарили" 61 бригаду морской пехоты РФ. На месте падения снарядов был зафиксирован масштабный пожар.