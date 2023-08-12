В Херсонской области оккупационные власти собрались провести 'ревизию' имущества украинцев

Российские оккупанты на захваченной части Херсонской области готовятся к проведению "ревизии" имущества украинцев. Под видом "инвентаризации бесхозяйственных объектов" захватчики планируют отбирать движимое и недвижимое имущество граждан Украины, которым удалось выехать из оккупации.

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Кроме того, будут грабить украинцев, которые продолжают жить на временно оккупированных территориях, однако не переоформили право собственности на свое имущество в фейковых российских структурах. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Российская оккупационная администрация на временно захваченных землях Херсонской области планирует провести инвентаризацию "бесхозных объектов". Под этим названием оккупанты подразумевают то имущество, которое оставили украинцы, убегая от российского "освобождения". Специальные инспекторы будут искать как движимое, так и недвижимое имущество, где нет владельцев", - говорится в сообщении.

Под угрозой ограбления оказались также украинцы, не переоформившие право собственности на свое имущество в созданных захватчиками российских структурах. Оккупанты называют это имущество "самозахваченным".

"Также россияне будут выявлять имущество самозахваченных" объектов, то есть имущество украинцев, которые остались жить на ТОТ, но не переоформляют право собственности в фейковых российских структурах. После обнаружения такого имущества россияне угрожают его "национализировать", то есть официально ограбить местных жителей", – рассказали в ЦНС.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что россияне планируют открыть "кузницу ФСБшников" в оккупированном Мелитополе. Обучать будущих сотрудников российских ФСБ и полиции будут в захваченных помещениях МГПУ имени Богдана Хмельницкого и ТГАТУ им. Дмитрия Моторного: там захватчики создали "Мелитопольский государственный университет".