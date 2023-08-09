Россияне планируют открыть 'кузницу ФСБшников' в оккупированном Мелитополе – ЦНС

Российские захватчики планируют превратить оккупированный Мелитополь Запорожской области в учебный центр для будущих работников ФСБ и полицаев. Эту "кузницу кадров" враг уже вскоре откроет в помещении захваченных вузов – МГПУ имени Богдана Хмельницкого и ТГАТУ им. Дмитрия Моторного.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. На территории этих учебных заведений враг после оккупации создал псевдоуниверситет МГУ.

Несмотря на это пафосное название и бесплатное предоставление "образования" по российским стандартам, этот МГУ не смог набрать достаточное количество студентов.

Чтобы скрыть свою неудачу, россияне превратили псевдоуниверситет в режимный объект и ввели в фейковом вузе специальность "спецфакультет по защите информации", который является "кузницей ФСБшников". Их и будущих работников МВД РФ в МГУ будут готовить уже со следующего учебного года.

"При этом оккупанты анонсировали, что в дальнейшем студенты могут участвовать в программах обмена" и учиться на территории рф. То есть фактически оккупанты через этот университет-прокладку планируют вербовать полицаев и гестаповцев с последующей учебой в рф", – отметили в ЦНС.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне завозят во временно оккупированный Мелитополь на Запорожье "гастролеров" со всей России: учителей, медиков, разнорабочих и т.д. Это делается с целью сменить этнический состав жителей города.

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