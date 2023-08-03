Оккупанты завозят в Мелитополь 'гастролеров', чтобы изменить этнический состав жителей, – Федоров

Россияне завозят во временно оккупированный Мелитополь на Запорожье "гастролеров" со всей России: учителей, медиков, разнорабочих и т.д. Это делается с целью изменить этнический состав жителей города.

Видео дня

Об этом в эфире телемарафона сообщил украинский мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что россиян привлекают высокими зарплатами. Например, медики, работающие в военных госпиталях города, зарабатывают в среднем в пять раз больше, чем в оккупированном Крыму (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также рабочим, работающим на строительстве оборонительных сооружений, обещают десятки тысяч рублей.

Между тем, местным неквалифицированным предателям, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, в отдельных структурах зарплату не платят уже несколько месяцев.

"Основная цель захватчиков – завезти своих, чтобы некому было сопротивляться ТОТ. Однако эта цель точно недостижима. Потому что Мелитополь – это Украина!" – подчеркнул Федоров.

Напомним: также в Мелитополе двое жителей Чувашии (РФ) погибли от рук фактически земляка. Военный путинской армии расстрелял россиян в городе, куда те приехали якобы с "волонтерской миссией". РосСМИ отметили, что виной всему – женщины и алкоголь в зоне путинской "СВО".

"Алкоголь усилил приезд девушек туда. И после очередной выпитой рюмки или бутылки пива кому-то из солдатиков захотелось там поговорить о прекрасном, о женщинах. Где-то, наверное, зашевелилось. Это живой человек, мужчина, но голодный. Я его не оправдываю. А хочу заострить внимание на поездках женщин в зону "СВО", – сообщил один из "волонтеров".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе открывается все больше новых торговых точек в закрытых ранее украинских сетевых магазинах и частных лавочках. В то же время, российские торгаши начали переходить в общении с покупателями на украинский язык. У местных жителей возникает чувство, будто приезжие пытаются угодить местным и якобы заглаживают свою вину.