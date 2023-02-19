В Херсонской области от обстрела россиян пострадал 13-летний ребенок: его родители погибли

19 февраля очередная российская ракета сломала жизнь 13-летнему подростку из села Бургунка Бериславского района Херсонской области. Снаряд попал во двор дома, где жила семья мальчика, его родители и дядя погибли на месте.

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Сам подросток получил серьезные травмы и был госпитализирован. Об этом сообщил глава региона Александр Прокудин на Telegram-канале.

По его словам, это не единственный ребенок, который пострадал от утренней атаки. Серьезные ранения получил и восьмилетний мальчик, который также был доставлен в больницу.

"Государство-террорист не прекращает военных преступлений против мирного населения. В Бургунке сейчас настоящий ад", – резюмировал глава Херсонской ОВА.

Напомним, что российская армия накапливает авиацию у границ с Украиной, так Кремль надеется получить преимущество в воздухе. Однако силы противовоздушной обороны работают очень эффективно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в преддверии годовщины со дня полномасштабного вторжения Россия может готовить новые атаки против нашей страны. Украинцам не стоит излишне переживать и тревожиться, поскольку именно на такую реакцию ожидает армия противника, однако быть подготовленными к "сюрпризам" от коварного врага все же следует.

Украинские военные опубликовали кадры того, во что Россия превратила Бахмут. Больше семи месяцев оккупанты не способны взять город под свой контроль, поэтому им остается только разрушать и превращать в руины.