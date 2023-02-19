Россия усилила террор: каких "сюрпризов" ожидать украинцам до 24 февраля

В преддверии годовщины с начала полномасштабного вторжения России, которое произошло 24 февраля 2022 года, появляется все больше апокалиптических сценариев развития событий – причем все они вбрасываются в украинское информпространство из России. Однако в том, что страна-агрессор попытается приурочить к сакральной дате очередное военное преступление, сомнений практически нет.

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Подробнее о том, чего можно ожидать украинцам до 24 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Ракетный террор

Одна из самых главных угроз, которая сегодня существует для жителей всех регионов Украины – это массированные ракетные обстрелы. Причем, уже видно, что промежуток между ними сократился: последние были 16 и 18 февраля.

В ночь на 16 февраля, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, российские оккупационные войска выпустили по Украине 36 ракет. Для пусков использовались самолеты стратегической авиации Ту-22М3 и Ту-95МС из района Курска и акватории Каспийского моря, самолеты тактической авиации Су-35 из района временно оккупированного Мелитополя и носители крылатых ракет в акватории Черного моря.

16 ракет были сбиты силами украинской ПВО. "К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. Сейчас на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет", – отметили в командовании Воздушных сил.

Очередная воздушная тревога застала украинцев субботним утром 18 февраля. В этот день армия России выпустила по Украине четыре крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря (две были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны). Причем на этот раз крылатые ракеты пустили по траектории над Пивденноукраинской АЭС.

В "Энергоатоме" заявили, что угроза попасть в реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой – снова была высокой. "Это очередной акт ядерного терроризма РФ, угрожающий безопасности всего мира", – подчеркнули специалисты.

Сакральные даты

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что ракетными обстрелами Россия пытается "донимать Украину" в преддверии сакральных для нее дат, а также истощить средства противовоздушной обороны.

"Они постоянно спешат что-то доказать Путину, или он сам хочет доказать. Да, мы уже привыкли, что к определенным датам идет это (обстрелы. – Ред.). Здесь уже видите – сроки начинают давить. Они хотят до 23 февраля – это у них день защитника отечества, а следующий день – это годовщина вторжения в Украину, которую они хотят захватить. Вот возможно и сокращают сроки обстрелов, чтобы больше всего донимать Украину", – сказал он.

Игнат также отметил угрозу массированных обстрелов в ближайшее время. "Можно прогнозировать, что 23-24 число – это крайние даты, когда возможны масштабные обстрелы от россиян", – сказал он. – Все, что будет под рукой у врага, будет применено, потому что он уже все перепробовал. У него только один аргумент – запугивать Украину и мир каким-то "оружием апокалипсиса".

О том, что российские войска могут нанести новый удар с воздуха 23-24 февраля, заявил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Однако, по его мнению, это не повлияет на ход войны и не помешает нам победить. Военные знают о планах Кремля и готовятся, а мирным жителям важно сохранять спокойствие.

"Мы к этому готовы. Думаю, мы уже понимаем, что такое атаки, после того, как "принимали" за день 115-120 ракет. Справимся и с этим днем. Да, будет тяжело, нужно готовиться, но нужно сохранять максимальное спокойствие, понимать, что мы всё пройдем", – сказал секретарь СНБО. По его мнению, уже этим летом украинцы увидят "совсем другую" ситуацию на фронте и в целом.

От Киева за три дня до Донбасса за два года

В тоже время "большого наступления" оккупационной армии в ближайшую неделю ожидать не стоит.

"Все апокалиптические сценарии о наступлении с севера – это информационно-психологическая операция россиян. И это важно понимать. Сегодня в различных Telegram-каналах все чаще появляются сообщения о грядущем "походе на Киев" и т. п., но сил для этого у оккупантов сейчас точно нет. Они не смогли выйти даже на админграницы Донецкой и Луганской областей, а такую задачу им ставил Путин, так о чем тут говорить?" – отметил собеседник OBOZREVATEL в украинской разведке.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев подтвердил, что на сегодняшний день на территории Беларуси нет достаточных сил для сухопутного наступления на Украину. В свою очередь, украинские военнослужащие значительно укрепили оборонительные рубежи северных границ и за последнее время было увеличено количество минно-взрывных заграждений.

По данным Генерального штаба ВСУ, сейчас враг сосредоточился на ведении наступлений на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. И, по мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, до 24 февраля будет расти напряжение по всей линии фронта, но речь идет не о наступлении, а именно о напряжении: количестве обстрелов, имитации наступательных и штурмовых действий.

"Наступательные действия российские оккупанты на сегодняшний день могут полноценно реализовывать только на донецком плацдарме. Полноценно – это также условно. Исключительно на трех локациях — Бахмутский плацдарм, в направлении Авдеевки и Угледара. Кстати, возле Угледара основной свой потенциал они уже потеряли. В районе Авдеевки – 50 на 50. В районе Бахмута они могут сконцентрировать основной свой удар и наращивать давление", – говорит Коваленко.

В сражениях украинские воины проявили невероятное мужество и героизм и успешно отражают атаки врага, что уже повлияло на прогнозы оккупантов. Главарь так называемой ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже заявил: для того, чтобы "полностью захватить Донецкую и Луганскую области", России понадобится в лучшем случае полтора-два года. О тех же "двух годах" сказал и российский "военкор" Александр Коц. Также он предупредил россиян, что "быстрого продвижения армии РФ ожидать не стоит". Эти заявления растиражировали многие пропагандистские ресурсы, а в комментариях началось полное безумие.

Впрочем, россиянам не привыкать к такому повороту: мы уже увидели, как они "взяли" Киев за три дня. Потому сейчас нужно делать все для того, чтобы помочь украинским защитникам, не паниковать, не распространять российские вбросы, а самое главное – верить в нашу армию.