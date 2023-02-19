ВСУ подготовились к возможному наступлению из Беларуси, хотя сейчас угрозы нет: Наев рассказал детали

На сегодняшний день на территории Беларуси нет достаточных сил для сухопутного наступления на Украину. В то же время ситуация может измениться в будущем в зависимости от намерений врага.

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В свою очередь украинские военнослужащие значительно укрепили оборонительные рубежи северных границ. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, уровень военной угрозы на северных границах Украины напрямую зависит от сил противника, которые располагаются на территории Беларуси.

"Мы оцениваем уровень военной угрозы с учетом сил, которые сейчас находятся на территории Беларуси. Этих сил недостаточно для сухопутного наступления на данное время. Но то, что может случиться в будущем, зависит от намерений противника", – сказал Наев.

Наев подчеркнул, что украинские войска существенно укрепили оборонительные позиции на севере страны. За последнее время было значительно увеличено количество минно-взрывных заграждений.

Также руководство приграничных областей предоставляет силы для улучшения оборонных способностей Украины и защиты от потенциального наступления агрессора.

"Нам удалось значительно укрепить северную границу. В частности, мы создали систему инженерных заграждений, минно-взрывных заграждений. В десятки раз увеличили насыщенность минно-взрывными заграждениями государственной границы. Создали систему оборонных рубежей и позиций. Очень качественно работают главы военных администраций, которые предоставляют силы для улучшения оборонных способностей и на границе, и в глубине территорий приграничных областей", – объяснил генерал.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его армия готова воевать вместе с российскими оккупантами против Украины в случае агрессии против Беларуси. Он пригрозил, что это произойдет, если "хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать людей".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинского государства Владимир Зеленский ответил на угрозы Александра Лукашенко вести войну против Украины вместе с войсками страны-агрессора России. Зеленский сказал, что наша страна будет сражаться и выстоит в любом случае.