В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС смыло склады оружия оккупантов, течение несет мины, — Гуменюк

После подрыва Каховской ГЭС на левом берегу Днепра в Херсонской области смыло склады оружия оккупантов. Течением в море и к берегам несет боеприпасы и мины.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Она пояснила, что россияне выстраивали там несколько полос обороны – в том числе и минно-взрывные заграждения. Они состояли из нескольких рядов заминирований (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В этой полосе от 5 до 15 км, которую затопило, находились и их полевые склады боеснабжения. Все это сейчас разнесено по зоне затопления и может представлять опасность", – отметила Гуменюк.

Напомним: также в Херсонской области к правому берегу Днепра начало прибивать тела российских оккупантов. Очевидно, утопленники относятся к тем российским силам, которые, по заверениям некоторых российских пропагандистов, "без потерь эвакуировались" с затопленных позиций на левом берегу и островах на Днепре.

Как известно, утром 6 июня оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, от затопления пострадали десятки населенных пунктов, включая Херсон, тысячи людей потеряли крышу над головой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в сети с высоты птичьего полета показали, как выглядел затопленный Херсон 9 июня. Через несколько суток после рукотворной катастрофы вода начала медленно отступать;

– к берегам Одессы Черным морем прибило целое здание, которое снесло течением на Херсонщине. Кроме того, там уже можно заметить множество других вещей, среди которых мебель, бытовые приборы, тела животных – море буквально превращается в свалку;

– кроме того, после подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС из водохранилища продолжают выливаться огромные объемы воды. Это уже привело к опреснению Черного моря;

– как утверждают эксперты, из-за катастрофы с Каховской ГЭС на Херсонщине в ближайшее время украинцы уже практически не увидят знаменитых арбузов херсонских, не попробуют на вкус херсонские помидоры. 94% орошаемых земель Херсонщины остались без воды, а в следующем году они могут превратиться в пустыню.

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