Затопленную Херсонщину показали на фото и видео с дрона

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС 6 июня, в Херсонской области затопило десятки населенных пунктов. В частности, от потопления пострадал Херсон.

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Через несколько суток после рукотворной катастрофы вода начала медленно отступать. Как выглядел Херсон 9 июня с высоты птичьего полета, показал фотограф Павел Иткин.

"Херсон, наконец, вода остановилась и понемногу начинает отходить, но с тем не прекращаются обстрелы и все равно самая сложная ситуация на левом, оккупированном, берегу. Из хорошего – гуманитарки в Херсоне хватает, но нужны руки, и они будут еще больше нужны, когда вода сойдет", – рассказал о текущей ситуации в облцентре Иткин.

Напомним, утром 10 июня в Херсоне оккупанты обстреляли волонтеров, которые помогали людям, пострадавшим от затопления. Ранены двое мужчин.

Перед этим захватчики уже обстреливали Херсон во время эвакуации: среди раненых – несовершеннолетняя.

8 июня войска РФ также ударили по Херсону и области во время эвакуации: ранения получили много людей.

Тем временем стало известно, что на оккупированной РФ части Херсонщины после подрыва ГЭС пропали без вести 374 человека. Вывозить же гражданских, ожидающих спасения, мешают российские оккупанты.